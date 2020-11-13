Эриксен – о своем положении в «Интере»: Сложная ситуация, но я должен уважать идеи тренера

Хавбек миланского «Интера» Кристиан Эриксен не исключил варианта, при котором он покинет итальянцев зимой 2021 года.

«Любой футболист хочет чаще выходить на поле. Впрочем, этот вопрос решает тренер. Сложная ситуация, но я должен уважать идеи тренера.

Сейчас я думаю только о своей игре. Посмотрим, может что-то случится в зимнее трансферное окно», – сказал Эриксен в интервью TV2 Sport.

Напомним, 28-летний Эриксен перебрался на «Сан-Сиро» в январе 2020 года. Он был куплен у лондонского «Тоттенхэма».

Ранее сообщалось, что им активно интересуются «Бавария», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».