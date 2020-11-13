Роналду намерен до конца отработать свой контракт в «Ювентусе»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не собираться покидать туринский клуб в ближайшее время, утверждает AS.

По информации источника, 35-летний португалец чувствует себя комфортно в итальянской команде и планирует остаться в составе «бьянконери» как минимум до конца июня 2022 года, когда у него истекает контракт.

Ранее появилась информация, что форварда хочет вернуть «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 2003-го по 2009 год. Также в услугах игрока заинтересован «Пари Сен-Жермен», готовы обменять его на Неймара.

Напомним, Роналду присоединился к «Ювентусу» в июле 2018 года. В нынешнем сезоне на его счету пять проведенных встреч, в которых он отличился шесть забитыми мячами и одной результативной передачей.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.