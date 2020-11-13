Неймар не сыграет за сборную Бразилии в отборочных матчах ЧМ-2022 с Венесуэлой и Уругваем

По информации Globo Esporte, вчерашнее медобследование показало, что 28-летний игрок не успеет восстановиться после травмы приводящей мышцы левой ноги к матчу с уругвайской сборной, который состоится 18 ноября.

Отмечается, что тренерский штаб селесао был готов к тому, что форвард пропустит игру с Венесуэлой (14 ноября), но рассчитывал на футболиста в поединке с Уругваем.

После двух туров сборная Бразилии занимает второе место в турнирной таблице, одержав две победы. На этом турнире Неймар уже отличился тремя забитыми мячами и двумя ассистами.