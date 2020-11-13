Товен может перейти в «Астон Виллу» за 28 миллионов евро

Фланговый нападающий «Марселя» Флориан Товен входит в сферу интересов еще одного английского клуба. Помимо «Лестера», 27-летним француза хочет подписать «Астон Вилла».

Как сообщает Birmingham Live, французская команда готова отпустить своего игрока за 28 миллионов евро. Отмечается, что в данный момент стороны ведут переговоры. Также форварда намерен приобрести «Милан».

Напомним, что Товен уже выступал в Англии за «Ньюкасл». В составе «сорок» он провел 16 матчей, забил один гол и отдал два ассиста.

В нынешнем сезоне на счету нападающего три забитых мяча и пять результативных передач в 12 встречах.