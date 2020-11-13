Вадим Евсеев: Успешная работа Газизова в «Уфе» помогла Дивееву, Облякову и Фомину дорасти до сборной

Напомним, что во вчерашней товарищеской встрече между сборными России и Молдавии на поле вышли три бывших игрока команды из Башкортостана – это центральный защитник Игорь Дивеев и полузащитник Иван Обляков, ныне выступающие за ЦСКА, а также хавбек Даниил Фомин.

– В сборной вчера сыграли трое бывших игроков «Уфы»: Обляков, Дивеев, Фомин. Интересно, другой клуб уровня «Уфы» давал сборной столько молодых интересных игроков? Это все работа Газизова, – написал Евсеев на своей странице в Instagram.

15 ноября подопечные Станислава Черчесова проведут гостевой матч с Турцией в рамках группового этапа Лиги наций, а через три дня команда также на выезде сыграет против Сербии.