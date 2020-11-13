Андрей Червиченко: Дзюба не должен пропускать официальные игры сборной России

– По игре было видно, что превосходство есть, но ничего сделать не способны. Результата нет, но зато мы можем быть горды тем, что у нас морально устойчивые и высокодуховные игроки на поле.

Дзюба должен был играть. Ладно товарищеские матчи, но официальные игры он пропускать не может. Если мы предстоящие встречи не выиграем, то непонятно, кто у нас больше мастурбирует – Дзюба или Черчесов, – цитирует Червиченко News.ru.

Напомним, что ранее в сети появилась запись, на котором 32-летний Дзюба занимается самоудовлетворением. После этого тренерский штаб сборной принял решение не вызывать форвард в расположение национальной команды на ноябрьские матчи.

15 ноября подопечные Станислава Черчесова проведут гостевой матч с Турцией в рамках группового этапа Лиги наций, а через три дня команда также на выезде сыграет против Сербии.