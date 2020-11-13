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13 ноября 13:55

Агент Дивеева: У меня нет сомнений, что в будущем Игорь станет основным защитником сборной России

Агент Олег Еремин, клиентом которого является центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев, высказался на тему дебюта игрока армейцев в составе сборной России.

Отметим, что во вчерашней товарищеской встрече с Молдавией (0:0) 21-летний игрок провел на поле весь матч, не отличившись результативными действиями.

– Игорь сыграл уверенно и спокойно, хотя внутренняя нервозность, конечно, была – все-таки первая игра за основную сборную. В целом это не отразилось на качестве игры. В будущем он будет основным защитником команды, в этом у меня вообще нет сомнений. Тренер пригласил его в сборную, доверил ему весь матч. Как минимум, он на него рассчитывает, – цитирует Еремина Sport24.

Дивеев перешел в ЦСКА в июле 2019 года, перебравшись из «Уфы» за 1,5 миллиона евро. В общей сложности он отыграл за армейский клуб 58 матчей, забил три гола и отдал два ассиста. Его контракт с москвичами рассчитан до лета 2024-го.

15 ноября подопечные Станислава Черчесова сыграют с Турцией в рамках группового этапа Лиги наций, а через три дня встретятся на выезде с Сербией.

источник: Sport24.ru
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