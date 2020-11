Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин признан лучшим игроком октября в АПЛ

Лучшим игроком по итогам октября в АПЛ стал нападающий »Тоттенхэма» Сон Хын Мин, сообщает пресс-служба лиги.

В прошлом месяце «шпоры» обыграли «Бернли» (1:0) и «Манчестер Юнайтед» (6:1), а также сыграли вничью с «Вест Хэмом» (3:3). В этих матчах Сон забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

⚽️⚽️⚽️⚽️

🅰️🅰️



Son Heung-min is the @EASPORTSFIFA Player of the Month for October!#PLAwards | @SpursOfficial pic.twitter.com/58vqQKF2Z2