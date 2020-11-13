Агент Дивеева сообщил об интересе к игроку со стороны клубов ведущих европейских чемпионатов

Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин рассказал об интересе к футболисту со стороны клубов, представляющих ведущие европейские чемпионаты.

«У клубов топ-5 чемпионатов интерес к Игорю, безусловно, есть, но предложений о переходе или конкретных действий пока нет. Это вопрос не ко мне, а к ЦСКА, поскольку они являются правообладателями», - цитирует агента Sport24.ru.

Напомним, 21-летний Дивеев является воспитанником «Уфы». В 2019 году он перешел в ЦСКА. В текущем сезоне защитник провел за московский клуб 13 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Добавим, что вчера, 12 ноября, Дивеев дебютировал за сборную России. В товарищеском матче против Молдавии (0:0) защитник появился на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут.