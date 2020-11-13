Анатолий Мещеряков: Я никуда не ухожу из «Локомотива»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков опроверг слухи о своем уходе из клуба и РЖД.

«Во-первых, я никуда не ушел из РЖД. Во-вторых, я не уходил из клуба и не планирую. В-третьих, создана и эффективно работает система, которая не позволит «Локо» остановиться. В-четвертых, совет директоров (а не только я) в полном составе поддерживает то, что было сделано», - приводит слова Мещерякова журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Напомним, болельщики «Локомотива» требуют отставки Мещерякова и президента клуба Василия Кикнадзе. Фанаты недовольны, в частности, расставанием с бывшим главным тренером команды Юрием Семиным.

В текущем сезоне РПЛ железнодорожники набрали 21 очко после 14 туров и располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице.