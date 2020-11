Нуну Эшпириту Санту признан лучшим тренером АПЛ в октябре

Лучшим тренером АПЛ по итогам октября признан Нуну Эшпириту Санту, возглавляющий »Вулверхэмптон», сообщает пресс-служба лиги.

В минувшем месяце «волки» обыграли «Фулхэм» (1:0), «Лидс» (1:0) и «Кристал Пэлас» (2:0), а также сыграли вничью с «Ньюкаслом» (1:1). Набрав 13 очков после восьми туров, команда занимает девятое место в турнирной таблице.

