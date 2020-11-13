Рамос может покинуть «Реал» следующим летом

Капитан «Реала» Серхио Рамос не может договориться с клубом о новом контракте и собирается покинуть команду в качестве свободного агента следующим летом.

Football Italia со ссылкой на El Chiringuito сообщает, что руководство мадридцев предложило защитнику новое соглашение, рассчитанное на два года, с сокращением зарплаты на 20%. По информации источника, испанец на такие условия не согласен.

Напомним, Рамос перешел в «Реал» из «Севильи» в 2005 году. Всего за мадридский клуб защитник провел 660 матчей, в которых забил 100 голов и отдал 40 результативных передач.

В составе «Королевского клуба» Рамос пять раз выигрывал чемпионат Испании, четыре раза - Лигу чемпионов, а также множество других трофеев.