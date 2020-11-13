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13 ноября 16:39
автор: Юрий Нечаев

Сергей Семак: Азмун и Дриусси, работают по индивидуальной программе, Дзюбе предоставили отдых

«Зенит» на своей базе в Удельной готовится к возобновлению чемпионата.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии футболистов, по разным причинам не вызванных в свои национальные сборные.

— Азмун и Дриусси уже начали работать по индивидуальной программе. Дзюбе предоставили дополнительный день отдыха, и в субботу он начинает тренироваться вместе со всеми. Круговой вернулся из молодежной сборной с сомнительным тестом на коронавирус, сейчас его перепроверяем.

— Какова ситуация с Малкомом?
— Планомерно вводим его в общую группу. Смотрим за реакцией организма. На данный момент Малком частично участвует в занятиях вместе со всеми, - цитирует Семака клубная пресс-служба.

Напомним, Азмун, Дриусси и Малком пропустили последние матчи «Зенита» из-за травм, а Дзюба не был вызван в сборную России на ноябрьские матчи из-за скандального видео.

Добавим, что клуб из Санкт-Петербурга набрал 30 очков после 14 матчей и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего ЦСКА на одно очко.

21 ноября сине-бело-голубые сыграют в гостях против «Ахмата».

источник: ФК «Зенит»
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