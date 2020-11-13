Ерохин, Заболотный и Лесовой присоединятся к сборной России в Турции

Игроки сборной России Александр Ерохин, Антон Заболотный и Даниил Лесовой присоединятся к команде в Турции.
Пресс-служба сборной сообщает, что футболисты прошли очередное тестирование на коронавирус, которое не выявило заболевших.
⚡️ Футболисты сборной России Александр Ерохин, Даниил Лесовой и Антон Заболотный прошли очередное тестирование на коронавирус, по итогам которого ни у одного из них не было выявлено положительных результатов.— Сборная России (@TeamRussia) November 13, 2020
Напомним, накануне товарищеского матча против Молдавии (0:0) команда прошла проверку в лаборатории, проводящей анализы для УЕФА. Тесты Ерохина, Заболотного и Лесового показали сомнительные результаты, все трое против Молдавии не играли.