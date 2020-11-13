РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых игроков

Палата по разрешению споров РФС запретила «Тамбову» регистрировать новых игроков, сообщает пресс-служба союза.

Клуб наказал за долги перед Данилой Кленкиным и Игорем Юргановым.

Запрет будет снят, когда «Тамбов» выплатит Кленкину задолженность по компенсации за досрочное расторжение контракта и проценты за задержку выплаты, а Юрганову — задолженность по заработной плате и иным выплатам, а также проценты за задержку выплаты.

Добавим, что после 14 туров тамбовчане занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. 21 ноября команда сыграет в гостях против «Краснодара».