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13 ноября 18:13
автор: Виктор Шарафудинов

Геннадий Орлов: Видимо, футболистам сборной России абсолютно безразлично мнение болельщиков

Вчера команда Станислава Черчесова сыграла вничью с командой Молдавии.

Известный комментатор Геннадий Орлов оценил игру сборной России в товарищеской встрече против молдаван.

Вчера 12 ноября матч в Кишиневе завершился вничью 0:0.

«Советскую сборную называли чемпионом мира по товарищеским матчам, потому что все равно была ответственность, – заявил Орлов на YouTube-канале ГСО Live. – Ты играешь перед всеми своими зрителями, это твой авторитет. В матче с Молдавией был показательный момент для всех российских футболистов: Кузяев получил мяч в центре поля, не увидел вариантов и отдал пас вратарю на 40 метров назад. Раньше на стадионах после такой передачи свист стоял. Кузяев, ты должен в этом матче рисковать, ищи продолжение, бери инициативу на себя. У тебя есть силы, так что же тебе мешает? Взял и избавился от мяча, как на тренировке. И так делали очень многие наши футболисты. Посмотрите, сколько раз делали передачи назад и катали мяч. Причем соперник-то не Испания, не Германия, не Португалия, а сборная Молдавии!

Я смотрел 90 минут. О чем же им тренеры говорят? Или они их совсем не слушают, не понимают. Вас показывают на всю страну. Это же товар лицом. Ну покажите себя, покажите, на что вы способны! Видимо, вам абсолютно безразлично мнение болельщиков. Вы же отбиваете у них охоту. Вспомните, как играла сборная на чемпионате мира, – в каждом матче была борьба. Нам что, опять ждать чемпионата мира? Это если мы еще пробьемся туда. С такой игрой мы никуда не попадем. Меня всегда удивляет отсутствие нерва игры. Это сборная страны. Не понимаю, почему так».

15 и 17 ноября сборная России проведет выездные встрече в Лиге наций против команд Турции и Сербии.

источник: Youtube
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