Сборная Японии с Хасимото в составе обыграла команду Панамы

Сборная Японии в контрольном матче обыграла команду Панамы со счетом 1:0.

Единственный гол на 61-й минуте забил с пенальти форвард английского «Ливерпуля» Такуми Минамино.

Полузащитник российского «Ростова» Кэнто Хасимото вышел в стартовом составе, отыграл первый тайм и в перерыве был заменен на Ватару Эндо из немецкого «Штутгарта».

Команда Панамы доигрывала встречу вдесятером, поскольку на 78-й минуте был удален вратарь Луис Мехия, выступающий за уругвайский «Насьональ».

16 ноября панамцы должны провести еще один спарринг в Австрии против сборной США.