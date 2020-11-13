Сафонов подписался на инстаграм Губерниева после ответа Черчесова комментатору

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сообщил о реакции Матвея Сафонова на его недавнюю полемику с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

После вчерашнего товарищеского матча Молдавия – Россия (0:0) Губерниев спросил у Черчесова, почему тот не доверил место в воротах национальной команды вратарю «Краснодара» Сафонову.

Тренер ответил следующее: «Ну, или он ваш сын внебрачный, или почему вы все время про него спрашиваете? Когда посчитаем нужным, тогда и выпустим».

Вот, что теперь рассказал Губерниев в интервью для Sport24.ru:

«Сафонов отреагировал на нашу полемику с Черчесовым. Он подписался на меня в инстаграме, прислал смайлик улыбки и написал: «Это топ».