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13 ноября 19:39
автор: Виктор Шарафудинов

Сафонов подписался на инстаграм Губерниева после ответа Черчесова комментатору

Главный тренер сборной России предположил, что вратарь «Краснодара» является внебрачным сыном журналиста.

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сообщил о реакции Матвея Сафонова на его недавнюю полемику с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

После вчерашнего товарищеского матча Молдавия – Россия (0:0) Губерниев спросил у Черчесова, почему тот не доверил место в воротах национальной команды вратарю «Краснодара» Сафонову.

Тренер ответил следующее: «Ну, или он ваш сын внебрачный, или почему вы все время про него спрашиваете? Когда посчитаем нужным, тогда и выпустим».

Вот, что теперь рассказал Губерниев в интервью для Sport24.ru:

«Сафонов отреагировал на нашу полемику с Черчесовым. Он подписался на меня в инстаграме, прислал смайлик улыбки и написал: «Это топ».

Думаю, Матвей прекрасно понимает, что он созрел для национальной команды, и здорово, что его приглашают в сборную. Наступит его час, и он сумеет закрепиться в воротах, не умаляя достоинства Гилерме и других вратарей».

В кишиневском матче ворота сборной России защищал 34-летний голкипер «Локомотива» Гилерме. 21-летний Сафонов пока выступал только за молодежную сборную и не сыграл ни одного матча за главную команду страны.

источник: Sport24.ru
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