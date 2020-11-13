Нариман Акавов: Уход из «Спартака» - это мое решение

Бывший глава селекционного отдела «Спартака» Нариман Акавов подтвердил информацию о том, что покидает клуб.

«Говорили про испытательный срок — это неправда, он прошел. Я написал по собственному желанию. Уход из «Спартака» — это мое решение», - цитирует функционера Sport24.ru.

Напомним, Акавов пришел в «Спартак» в августе текущего года, сменив на посту главы селекционного отдела Антона Чистякова.

«Спартак» после 14 туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Красно-белые отстают от «Зенита» на два очка и от ЦСКА - на три.