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13 ноября 20:29
автор: Юрий Нечаев

Рауль Хименес: Я знаю, что мной интересовались «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус»

Контракт мексиканца с «Вулверхэмптоном» рассчитан до 2024 года.

Нападающий »Вулверхэмптона» Рауль Хименес рассказал, что во время летнего трансферного окна в его услугах были заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».

«В межсезонье постоянно появлялись разные слухи. Расскажу то, о чем знаю точно. Однажды мой агент сообщил мне, что ко мне проявляет предметный интерес «Ювентус». Также этим летом «Манчестер Юнайтед» выражал серьезную заинтересованность. Но никакого соглашения не было достигнуто», — цитирует форварда Goal.

Напомним, Хименес перешел в «Вулверхэмптон» из «Бенфики» в 2018 году. В текущем сезоне 29-летний мексиканец забил четыре гола в восьми матчах АПЛ.

«Волки» в восьми турах набрали 13 очков и занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

источник: Goal.com
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