Рауль Хименес: Я знаю, что мной интересовались «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус»

Нападающий »Вулверхэмптона» Рауль Хименес рассказал, что во время летнего трансферного окна в его услугах были заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».

«В межсезонье постоянно появлялись разные слухи. Расскажу то, о чем знаю точно. Однажды мой агент сообщил мне, что ко мне проявляет предметный интерес «Ювентус». Также этим летом «Манчестер Юнайтед» выражал серьезную заинтересованность. Но никакого соглашения не было достигнуто», — цитирует форварда Goal.

Напомним, Хименес перешел в «Вулверхэмптон» из «Бенфики» в 2018 году. В текущем сезоне 29-летний мексиканец забил четыре гола в восьми матчах АПЛ.

«Волки» в восьми турах набрали 13 очков и занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.