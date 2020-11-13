Анатолий Бышовец: Джикия достоин быть капитаном сборной в том числе и по человеческим качествам

Бывший главный тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец считает, что защитник «Спартака» Георгий Джикия должен стать постоянный капитаном национальной команды.

«Джикия уже является лидером национальной команды, это настоящий капитан сегодняшней сборной по всем качествам, – заявил Бышовец в интервью «РИА Новости». – В предыдущих не самых удачных матчах сборной России прежний ее капитан не повлиял на результат, не сделал его успешным. Джикия, например, спас команду, когда у Молдавии был момент. Но не в этом, конечно, дело. Джикия достоин быть капитаном в том числе и по человеческим качествам, в нравственном плане. Останется ли Джикия капитаном сборной и дальше, я не могу говорить. Не хочется забегать вперед и каким-то образом влиять на решение тренерского штаба».

На предыдущие матчи сборную России выводил с капитанской повязкой Артем Дзюба, однако он пропускает ноябрьские встречи по решению главного тренера Станислава Черчесова после того, как в интернете было опубликовано интимное видео с участием нападающего «Зенита».

Вчера сборная России сыграла вничью 0:0 в выездном товарищеском матче против команды Молдавии. Капитаном российской команды был Джикия.