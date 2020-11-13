«Барселона» должна заплатить Месси вторую часть бонуса за лояльность в размере 33 млн евро

Телеканал ESPN сообщил детали действующего соглашения Лионеля Месси с «Барселоной».

В феврале нынешнего года 33-летний аргентинский нападающий получил первую часть так называемого бонуса за лояльность в размере 33 миллионов евро. После завершения нынешнего сезона «Барселона» должна заплатить Месси такую же сумму – 33 млн.

Вдобавок источник сообщает, что при заключении нынешнего контракта в ноябре 2017 года Лионель в качестве бонуса получил дополнительные 100 миллионов евро.

Минувшим летом Месси добивался разрыва соглашения. По сведениям СМИ, аргентинец собирался продолжить карьеру в «Манчестер Сити».