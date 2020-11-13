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13 ноября 20:50
автор: Виктор Шарафудинов

«Барселона» должна заплатить Месси вторую часть бонуса за лояльность в размере 33 млн евро

Действующий контракт аргентинца с каталонцами рассчитан до 30 июня следующего года.

Телеканал ESPN сообщил детали действующего соглашения Лионеля Месси с «Барселоной».

В феврале нынешнего года 33-летний аргентинский нападающий получил первую часть так называемого бонуса за лояльность в размере 33 миллионов евро. После завершения нынешнего сезона «Барселона» должна заплатить Месси такую же сумму – 33 млн.

Вдобавок источник сообщает, что при заключении нынешнего контракта в ноябре 2017 года Лионель в качестве бонуса получил дополнительные 100 миллионов евро.

Минувшим летом Месси добивался разрыва соглашения. По сведениям СМИ, аргентинец собирался продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

источник: ESPN
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