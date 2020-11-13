В сборной Украины выявлена новая вспышка коронавируса накануне матча с Германией в Лиге наций

В сборной Украины накануне матча с командой Германии в Лиге наций выявлена вспышка коронавируса.

«На данный момент пришли результаты тестов. Пять человек позитивных, из них четыре футболиста. Завтра будет еще одно тестирование. Ждем информации от организаторов по матчу. Мы будем тренироваться, отгородим себя от общения. Отменят ли матч? Я не знаю», — приводит Football.ua. слова главного тренера украинцев Андрея Шевченко.

Напомним, матч Германия - Украина должен состояться завтра, 14 ноября.

После четырех туров в группе 4 дивизиона А Лиги наций лидируют испанцы, набравшие семь очков. У сборных Германии и Украины - по шесть.

В матче первого круга, который состоялся 10 октября, команда Шевченко уступила немцам со счетом 1:2.