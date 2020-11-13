«ПСЖ» готов предложить выгодный контракт Серхио Рамосу

El Chiringuito TV сообщает о том, что «Пари Сен-Жермен» готов предложить Серхио Рамосу выгодный контракт, если 34-летний защитник сборной Испании решит покинуть мадридский «Реал» следующим летом.

Ранее испанские СМИ распространили информацию о том, что Рамос не может договориться с Королевским клубом о новом соглашении, поскольку его не устраивает предложение о сокращении зарплаты на 20%.

Действующий контракт защитника сборной Испании с «Реалом» рассчитан до 30 июня следующего года.

Рамос перешел в мадридский клуб из «Севильи» в августе 2005 года за 27 миллионов евро. За 15 лет Серхио сыграл 660 матчей, забив 100 голов и сделав 40 результативных передач. Он помог «Реалу» пять раз завоевать титула чемпиона Испании и четыре раза выиграть Лигу чемпионов.