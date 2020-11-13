Ярмоленко, Цыганков, Коваленко и Сидорчук сдали положительные тесты на коронавирус

Стали известны имена футболистов сборной Украины, сдавших положительные тесты на коронавирус.

Украинская ассоциация футбола сообщает, что заразились игроки Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Виктор Коваленко, Сергей Сидорчук, а также менеджер Вадим Комардин.

Напомним, матч Германия - Украина должен состояться завтра, 14 ноября.

После четырех туров в группе 4 дивизиона А Лиги наций лидируют испанцы, набравшие семь очков. У сборных Германии и Украины - по шесть.

В матче первого круга, который состоялся 10 октября, команда Шевченко уступила немцам со счетом 1:2.