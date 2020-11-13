Неймар подал апелляцию в суд и требует от «Барселоны» более 43 миллионов евро

Мадридская газета AS сообщает о том, что продолжается судебное разбирательство по поводу невыплаты «Барселоной» бонусов, положенных по контракту бразильскому нападающему Неймару.

Адвокаты бразильца потребовали, чтобы клуб заплатил 43 миллиона и 650 тысяч евро, положенные за продление контракта в 2016 году, а также проценты за просрочку, набежавшие за четыре года.

Вдобавок представители Неймара подали апелляцию на июньское решение суда о том, что футболист должен вернуть «Барселоне» 6,7 миллионов евро.

Неймар выступал за сине-гранатовых с 2013 по 2017 годы, забив 105 мячей и сделав 76 голевых передач в 186 матчах. «Барселона» заплатила за трансфер бразильскому «Сантосу» 88,2 млн евро, а в августе 2017-го Неймар перешел в «Пари Сен-Жермен» за 222 миллиона, став самым дорогим игроком в истории футбола.