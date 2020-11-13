Сборная Нигерии упустила победу над командой Сьерра-Леоне, выигрывая 4:0 по ходу матча

Сборные Нигерии и Сьерра-Леоне сыграли вничью 4:4.

Хозяева забили четыре мяча в первые полчаса. Форвард «Эвертона» Алекс Ивоби сделал дубль, отличившись на 4-й и 27-й минутах. На 21-й автором гола стал Виктор Осимхен из «Наполи», а на 29-й – Самуэль Чуквуезе из «Вильярреала».

Тем не менее, команда Сьерра-Леоне смогла спастись от поражения. На 41-й минуте счет «размочил» Кваме Куи, а отыгрались гости в конце второго тайма. На 72-й и 86 два мяча забил Аль-Хаджи Камара, а на 80-й – ворота нигерийцев поразил Мустафа Бунду.

В матче принял участие нигерийский нападающий московского ЦСКА Чидера Эджуке. На 78-й минуте он заменил Чуквуезе.

Сборная Нигерии лидирует в группе I, набрав семь очков в трех матчах. Второе место занимает Бенин (три очка), третье – Сьерра-Леоне (два очка), а четвертое – Лесото (одно очко).