Шота Арвеладзе: Если Дзюба – лучший, пусть играет за сборную

Бывший нападающий «Аякса», «Рейнджерс» и сборной Грузии Шота Арвеладзе высказал свое мнение о российских футболистах Георгии Джикии и Артеме Дзюбе.

«Не знаю главной причины отказа Джикии играть за сборную Грузии, но, видимо, перед чемпионатом мира нужно было решать, – отметил Арвеладзе в интервью для телеканала «Матч ТВ». – Если он выбрал сборную России, а сейчас дорос до капитанской повязки — это значит, у него есть качества лидера, которому доверяют тренер и коллектив.

Настало ли время для России учиться играть без Дзюбы? А вы как думаете, настало время Португалии учиться играть без Криштиану, а Аргентине – без Месси? Это неправильный вопрос! Играет тот, кто играет. У тренера же нет в руках джойстика, чтобы самому управлять любым футболистом. Если Дзюба – лучший, пусть играет. Значит, нужно дожить до момента, пока появится другой.

Конечно, всегда должен быть второй выбор, потому что есть травмы, болезни и различного рода неожиданности, одна из которых случилась с Дзюбой».

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов решил не вызывать нападающего «Зенита» на ноябрьские матчи после того, как в интернете было опубликовано интимное видео с участием Дзюбы.