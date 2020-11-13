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13 ноября 23:50
автор: Виктор Шарафудинов

Молодежная сборная России проиграла венграм в товарищеском матче

Игра состоялась в Секешфехерваре.

Товарищеский матч молодежных сборных Венгрии и России завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

На 52-й минуте пенальти реализовал нападающий клуба «Будапешт Гонвед» Норберт Сендреи. На 90-й отличился вышедший на замену Тамаш Киш из «Академии Пушкаша».

Венгрия в следующем году вместе со Словенией примет молодежный чемпионат Европы. Венгерская «молодежка» была освобождена от отборочного турнира, получив прямую путевку.

Сборная России под руководством Михаила Галактионова обеспечила себе первое место в группе 5, одержав семь побед в десяти матчах и набрав 23 очка. Соперниками россиян были Польша, Болгария, Сербия, Эстония и Латвия.

Товарищеский матч

Венгрия (U-21) – Россия (U-21) – 2:0 (0:0)

Гол: Сендреи, 52, Киш, 90.

Россия: Максименко, Голубев, Степанов (Игнатов, 63), Татаев, Маслов, Тикнизян, Ломовицкий (Рыбчинский, 63), Глебов, Макаров (С.Бакаев, 63), Куликов (Ненахов, 46), Игнатьев.

источник: «Советский спорт»
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