Молодежная сборная России проиграла венграм в товарищеском матче

Товарищеский матч молодежных сборных Венгрии и России завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.
На 52-й минуте пенальти реализовал нападающий клуба «Будапешт Гонвед» Норберт Сендреи. На 90-й отличился вышедший на замену Тамаш Киш из «Академии Пушкаша».
Венгрия в следующем году вместе со Словенией примет молодежный чемпионат Европы. Венгерская «молодежка» была освобождена от отборочного турнира, получив прямую путевку.
Сборная России под руководством Михаила Галактионова обеспечила себе первое место в группе 5, одержав семь побед в десяти матчах и набрав 23 очка. Соперниками россиян были Польша, Болгария, Сербия, Эстония и Латвия.
Товарищеский матч