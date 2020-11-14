Египетская федерация все-таки подтвердила, что Салах заразился коронавирусом

Федерация футбола Египта официально подтвердила, что нападающий национальной команды Мохамед Салах заразился коронавируом.

Мохамед сдал два теста на COVID-19, которые показали положительный результат.

Напомним, что ранее твиттер египетской сборной опубликовал сообщение о заражении Салаха, которое затем было удалено.

«У Мохамеда отличное настроение, – сказано в новом сообщении. – Болезнь протекает бессимптомно. Для нападающего приготовлена специальная комната ​​для изоляции и еще одна комната для медицинского наблюдения. Врач сборной поддерживает связь с медицинским штабом «Ливерпуля».

14 ноября сборная Египта должна провести в Каире матч отборочного турнира Кубка Африки против команды Того.