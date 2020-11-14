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14 ноября 00:08
автор: Виктор Шарафудинов

Египетская федерация все-таки подтвердила, что Салах заразился коронавирусом

Форвард «Ливерпуля» сдал два положительных теста.

Федерация футбола Египта официально подтвердила, что нападающий национальной команды Мохамед Салах заразился коронавируом.

Мохамед сдал два теста на COVID-19, которые показали положительный результат.

Напомним, что ранее твиттер египетской сборной опубликовал сообщение о заражении Салаха, которое затем было удалено.

«У Мохамеда отличное настроение, – сказано в новом сообщении. – Болезнь протекает бессимптомно. Для нападающего приготовлена специальная комната ​​для изоляции и еще одна комната для медицинского наблюдения. Врач сборной поддерживает связь с медицинским штабом «Ливерпуля».

14 ноября сборная Египта должна провести в Каире матч отборочного турнира Кубка Африки против команды Того.

По действующим в Великобритании правилам Салаху придется оставаться в Египте до полного выздоровления и сдачи двух отрицательных тестов на COVID-19.

В нынешнем сезоне египтянин забил восемь мячей в восьми матчах АПЛ, а также стал автором двух голов и одной результативной передачи в трех играх Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля».

источник: «Советский спорт»
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