Жером Боатенг: Со мной никто не говорил о новом контракте

Жером Боатенг отреагировал на информацию немецких СМИ о том, что «Бавария» не собирается продлевать с ним контракт, который рассчитан до 30 июня следующего года.

«Никто ко мне не обращался, и никто со мной не говорил о новом контракте. Я ничего не знал об этом и удивился. Я чувствую, что тренер и команда меня ценят. Остальное будет видно», – сообщил Боатенг в интервью Süddeutschen Zeitung.

Жером перешел в «Баварию» из «Манчестер Сити» в июле 2011 года. С тех пор он сыграл за мюнхенский клуб 333 матча, забив девять мячей и сделав 24 голевые передачи.

В нынешнем сезоне в активе 32-летнего Боатенга девять голов и один гол.