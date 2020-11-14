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14 ноября 01:31
автор: Виктор Шарафудинов

Сборная Уругвая разгромила Колумбию в гостях благодаря голам Кавани и Суареса

В Южной Америке продолжается отборочный турнир ЧМ-2022.

В третьем туре южноамериканской квалификации чемпионата мира 2022 года сборная Колумбии на своем поле уступила команде Уругвая с результатом 0:3.

На пятой минуте счет открыл Эдинсон Кавани. После ошибки обороны колумбийцев Найтан Нандес вывел форварда «Манчестер Юнайтед» один на один с вратарем Давидом Оспиной, и Кавани переправил мяч в сетку.

На 54-й Луис Суарес реализовал пенальти, который был назначен за фол Джейсона Мурильо против Родриго Бентанкура.

На 73-й после передачи Лукаса Торрейры третий мяч первых чемпионов мира забил вышедший на замену форвард «Бенфики» Дарвин Нуньес.

Колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос вышел в стартовом составе, но из-за травмы уже на 32-й минуте был заменен на игрока «Порту» Луиса Диаса.

Уругвайцы поднялись на четвертое место, набрав шесть очков.

Колумбийская сборная, с которой работает португальский тренер Карлуш Кейруш, опустилась на шестую строчку таблицы, оставшись с четырьмя очками.

17 ноября состоятся матчи Эквадор – Колумбия и Уругвай – Бразилия.

В Южной Америки по итогам двухкругового турнира с участием десяти стран прямые путевки на ЧМ-2022 получат четыре лучшие сборные. Команда, которая займет пятое место, примет участие в межконтинентальном плей-офф.

источник: «Советский спорт»
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