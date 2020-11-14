Сборная Уругвая разгромила Колумбию в гостях благодаря голам Кавани и Суареса

В третьем туре южноамериканской квалификации чемпионата мира 2022 года сборная Колумбии на своем поле уступила команде Уругвая с результатом 0:3.

На пятой минуте счет открыл Эдинсон Кавани. После ошибки обороны колумбийцев Найтан Нандес вывел форварда «Манчестер Юнайтед» один на один с вратарем Давидом Оспиной, и Кавани переправил мяч в сетку.

На 54-й Луис Суарес реализовал пенальти, который был назначен за фол Джейсона Мурильо против Родриго Бентанкура.

На 73-й после передачи Лукаса Торрейры третий мяч первых чемпионов мира забил вышедший на замену форвард «Бенфики» Дарвин Нуньес.

Колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос вышел в стартовом составе, но из-за травмы уже на 32-й минуте был заменен на игрока «Порту» Луиса Диаса.