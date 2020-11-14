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14 ноября 01:48
автор: Виктор Шарафудинов

Полузащитник сборной Хорватии Брозович заразился коронавирусом вслед за Видой

Игрок миланского «Интера» был отправлен на самоизоляцию.

Полузащитник сборной Хорватии Марсело Брозович заразился коронавирусом вслед за своим товарищем по национальной команде Домагоем Видой.

Эту информацию на своем сайте опубликовал Хорватский футбольный союз. Брозович сдал два положительных теста на COVID-19. Вдобавок коронавирус обнаружили у одного из сотрудников тренерского штаба.

Оба заразившихся были отправлены на карантин. Хорватский футбольный союз тут же проинформировал клуб Брозовича миланский «Интер».

В среду 11 ноября защитник хорватской сборной и турецкого «Бешикташа» Вида узнал о том, что он сдал положительный тест на COVID-19 в перерыве товарищеского матча против команды Турции, и сразу же был заменен.

Сегодня 14 ноября сборная Хорватии должна провести выездной матч Лиги наций против Швеции. 17 ноября хорватам предстоит домашняя встреча со сборной Португалии.

источник: Хорватский футбольный союз
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