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14 ноября 06:10
автор: Юрий Нечаев

Сборная Чили обыграла команду Перу благодаря дублю Видаля

Встреча прошла в Сантьяго.

Матч третьего тура отборочного турнира к чемпионату мира-2022 Чили - Перу завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Автором дубля стал полузащитник миланского «Интера» Артуро Видаль.

Чилийцы одержали первую победу на турнире и с четырьмя очками после трех матчей занимают шестую строчку в турнирной таблице. Перуанцы - восьмые (1).

17 ноября сборная Чили сыграет в гостях против Венесуэлы, а днем позже команда Перу на своем поле примет Аргентину.

Чемпионат мира-2022
Отборочный турнир
Южная Америка
3-й тур

Чили — Перу — 2:0 (2:0)
Голы: Видаль, 20, 35.

источник: «Советский спорт»
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