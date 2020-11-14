Сборная Чили обыграла команду Перу благодаря дублю Видаля

Матч третьего тура отборочного турнира к чемпионату мира-2022 Чили - Перу завершился победой хозяев со счетом 2:0.
Автором дубля стал полузащитник миланского «Интера» Артуро Видаль.
Чилийцы одержали первую победу на турнире и с четырьмя очками после трех матчей занимают шестую строчку в турнирной таблице. Перуанцы - восьмые (1).
17 ноября сборная Чили сыграет в гостях против Венесуэлы, а днем позже команда Перу на своем поле примет Аргентину.
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