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14 ноября 06:20
автор: Юрий Нечаев

Мяч Фирмино принес Бразилии победу над Венесуэлой

Встреча прошла в Сан-Паулу.

Сборная Бразилии обыграла команду Венесуэлы в матче третьего тура отборочного турнира к чемпионату мира-2022 со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино, отличившийся в середине второго тайма.

Бразильцы одержали третью победу в трех матчах и с девятью очками возглавили турнирную таблицу. Венесуэльцы потерпели третье поражения и расположились на предпоследней, девятой позиции.

17 ноября сборная Венесуэлы на своем поле примет команду Чили, а 18-го числа Бразилия встретится в гостях с Уругваем.

Чемпионат мира-2022
Отборочный турнир
Южная Америка
3-й тур

Бразилия — Венесуэла — 1:0 (0:0)
Гол: Фирмино, 67.

источник: «Советский спорт»
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