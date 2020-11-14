Мяч Фирмино принес Бразилии победу над Венесуэлой

Сборная Бразилии обыграла команду Венесуэлы в матче третьего тура отборочного турнира к чемпионату мира-2022 со счетом 1:0.
Автором единственного гола стал нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино, отличившийся в середине второго тайма.
Бразильцы одержали третью победу в трех матчах и с девятью очками возглавили турнирную таблицу. Венесуэльцы потерпели третье поражения и расположились на предпоследней, девятой позиции.
17 ноября сборная Венесуэлы на своем поле примет команду Чили, а 18-го числа Бразилия встретится в гостях с Уругваем.
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