Игрок «Рубина» Хван Ин Бом сдал положительный тест на коронавирус

Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом заразился коронавирусом.

Tavern of the Taegeuk Warriors сообщает, что четыре футболиста и один сотрудник сборной Южной Кореи сдали положительные тесты. Одним из заразившихся оказался Хван Ин Бом.

BREAKING: The KFA has announced that four players and a staff member have tested positive for COVID-19.



Jo Hyun-Woo, Kwon Chang-Hoon, Hwang Inbeom, and Lee Dong Joon all tested positive. Whether or not the upcoming friendlies will be cancelled TBA.@taegeuktavern | #KNT pic.twitter.com/5oQO1JLmu5