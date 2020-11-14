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14 ноября 08:04
автор: Юрий Нечаев

«Это не то, о чем я мечтал». Эриксен недоволен своей карьерой в «Интере»

Контракт полузащитника рассчитан до 2024 года.

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен признался, что недоволен тем, как развивается его карьера в итальянском клубе.

«Это не то, о чем я мечтал. Когда откроется трансферное окно, посмотрим, что произойдет. Но, насколько знаю, я буду в «Интере» и после зимы. Потом мне надо будет определиться с клубом», — цитирует датчанина Football Italia.

Напомним, Эриксен перешел в «Интер» из лондонского «Тоттенхэма» в январе 2020 года. В текущем сезоне полузащитник провел за итальянский клуб семь матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

источник: Football Italia
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