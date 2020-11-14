Джейдон Санчо: У каждого футболиста бывает спад в карьере, и я переживаю его сейчас

Нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо порассуждал о причинах не самой яркой игры в начале сезона.

«Не думаю, что летние слухи как-то повлияли на мою форму. У каждого футболиста в карьере бывает небольшой спад, и я переживаю его прямо сейчас. Я возвращаюсь к прежней форме и счастлив от того, что у меня есть тренеры, которые мне доверяют. Я всегда стараюсь отдавать передачи, забивать и тем самым приносить пользу команде», — цитирует англичанина Goal.com.

Напомним, Санчо выступает за «Боруссию» с 2017 года. В текущем сезоне 20-летний футболист забил два гола и сделал четыре результативные передачи в девяти матчах за клуб.

На протяжении всего летнего трансферного окна СМИ утверждали, что Санчо близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», но в итоге футболист остался в Германии.

Добавим, что контракт игрока с дортмундским клубом рассчитан до июня 2023 года.