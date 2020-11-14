Полузащитник «Байера» Паласиос получил перелом позвонка в игре за сборную Аргентины

Полузащитник «Байера» и сборной Аргентины Эсекиэль Паласиос получил тяжелую травму в матче отборочного турнира к чемпионату мира-2020 против Парагвая (1:1).

Парагваец Анхель Ромеро ударил аргентинца коленями в спину. Паласиос не смог продолжить игру, а медицинское обследование выявило у полузащитника перелом позвонка, сообщает пресс-служба сборной Аргентины.

Паласиос выступает за «Байер» с января 2020 года. В текущем сезоне 22-летний полузащитник отметился одной результативной передачей в шести матчах.

Встреча против Парагвая стала для Паласиоса шестой в футболке национальной сборной.