Иско может перейти в «Эвертон»

Полузащитник «Реала» Иско может продолжить карьеру в «Эвертоне», сообщает le10sport.

По информации источника, в услугах 28-летнего футболиста лично заинтересован главный тренер ливерпульцев Карло Анчелотти. Именно при итальянском специалисте Иско перешел в «Реал» из «Малаги» в 2013 году.

Ранее СМИ сообщали, что главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан не заинтересован в услугах полузащитника и предложил ему искать новую команду. В текущем сезоне Иско провел за «Реал» лишь шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Добавим, что ранее из мадридского клуба в «Эвертон» перешел колумбийский полузащитник Хамес Родригес, также хорошо знакомый Анчелотти по совместной работе в Испании.