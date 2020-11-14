Мбаппе согласился продлить контракт с «ПСЖ», но поставил клубу одно условие

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе готов продлить контракт с клубом, но при одном условии, сообщает As.

Форвард хочет, чтобы в соглашении была прописана сумма отступных. Предполагается, что если такой пункт появится в контракте, то потенциальный покупатель должен будет заплатить за Мбаппе около 220 миллионов евро.

Напомним, форвард выступает за «ПСЖ» с 2018 года. В текущем сезоне он провел восемь матчей, в которых забил семь голов и отдал семь результативных передач.

Ранее СМИ неоднократно сообщали, что в услугах 21-летнего форварда заинтересован «Реал».