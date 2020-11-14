Вернер считает сборную Украины сильным соперником

Нападающий сборной Германии Тимо Вернер поделился мнением о сборной Украины.

«Украина - сильный и опасный соперник, но мы сделаем все, что в наших силах, чтобы одержать победу. Хочу внести свой вклад и показать хорошую игру», - цитирует форварда пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч Германия - Украина в рамках Лиги наций должен состояться сегодня, 14 ноября.

После четырех туров в группе 4 дивизиона А лидируют испанцы, набравшие семь очков. У сборных Германии и Украины - по шесть.

В матче первого круга, который состоялся 10 октября, команда Андрея Шевченко уступила немцам со счетом 1:2.