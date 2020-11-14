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14 ноября 10:32
автор: Юрий Нечаев

Вернер считает сборную Украины сильным соперником

Встреча запланирована на 14 ноября.

Нападающий сборной Германии Тимо Вернер поделился мнением о сборной Украины.

«Украина - сильный и опасный соперник, но мы сделаем все, что в наших силах, чтобы одержать победу. Хочу внести свой вклад и показать хорошую игру», - цитирует форварда пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч Германия - Украина в рамках Лиги наций должен состояться сегодня, 14 ноября.

После четырех туров в группе 4 дивизиона А лидируют испанцы, набравшие семь очков. У сборных Германии и Украины - по шесть.

В матче первого круга, который состоялся 10 октября, команда Андрея Шевченко уступила немцам со счетом 1:2.

Добавим, что вчера стало известно о том, что футболисты сборной Украины Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Виктор Коваленко и Сергей Сидорчук заразились коронавирусом и не помогут своей команде.

источник: UEFA (УЕФА)
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