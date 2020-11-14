Иван Обляков: На своем поле сборные Турции и Сербии будут больше атаковать (видео)

Полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков поделился ожиданиями от предстоящих матчей с Турцией и Сербией в Лиге наций.

«Турция и Сербия неплохие соперники, будут трудные матчи, тем более, на выезде играем. Я думаю, они будут больше теперь на атаку играть. На выезде команды играют больше от обороны, компактно. Первый тайм прошлого матча с Турцией неплохо удался, было много моментов. Я думаю, будет хорошая игра», - приводит слова Облякова пресс-служба сборной России.

Напомним, против Турции команда Станислава Черчесова сыграет 15 ноября, а против Сербии - 18-го.

В первом круге россияне обыграли сербов со счетом 3:1, а матч с турками завершили вничью 1:1.