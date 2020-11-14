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14 ноября 11:18
автор: Юрий Нечаев

Иван Обляков: На своем поле сборные Турции и Сербии будут больше атаковать (видео)

Встречи состоятся 15 и 18 ноября.

Полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков поделился ожиданиями от предстоящих матчей с Турцией и Сербией в Лиге наций.

«Турция и Сербия неплохие соперники, будут трудные матчи, тем более, на выезде играем. Я думаю, они будут больше теперь на атаку играть. На выезде команды играют больше от обороны, компактно. Первый тайм прошлого матча с Турцией неплохо удался, было много моментов. Я думаю, будет хорошая игра», - приводит слова Облякова пресс-служба сборной России.

Напомним, против Турции команда Станислава Черчесова сыграет 15 ноября, а против Сербии - 18-го.

В первом круге россияне обыграли сербов со счетом 3:1, а матч с турками завершили вничью 1:1.

После четырех туров в группе 3 дивизиона В Лиги наций лидирует сборная России, набравшая восемь очков, следом расположились Венгрия (7), Турция (3) и Сербия (2).

источник: РФС
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