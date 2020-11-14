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14 ноября 11:59
автор: Юрий Нечаев

«Лацио» может лишиться трех очков в Серии А за фальсификацию тестов на коронавирус

Римляне являются соперниками «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов.

Римский «Лацио» может быть наказан за фальсификацию тестов на коронавирус, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источник, Федерация футбола Италии (FIGC) и прокуратура начали расследование после того, как тесты футболистов Чиро Иммобиле, Лукаса Лейвы и Томаса Стракоши, взятые в лаборатории в Авеллино, показали отрицательные результаты, тогда как проверка, проведенная УЕФА перед матчами Лиги чемпионов, выявила у этих игроков заражение.

«Лацио» подозревается в фальсификации документов, халатном отношении относительно распространения инфекции и мошенничестве в закупках. В том случае, если вина клуба будет доказана, он может лишиться до трех очков в Серии А.

Добавим, что в турнирной таблице чемпионата Италии «Лацио» занимает девятое место, набрав 11 очков после семи матчей.

В Лиге чемпионов римляне расположились на второй позиции в группе F с пятью очками. 4 ноября итальянская команда сыграла вничью с «Зенитом» в Санкт-Петербурге со счетом 1:1.

источник: Corriere dello Sport
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