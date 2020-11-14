«Лацио» может лишиться трех очков в Серии А за фальсификацию тестов на коронавирус

Римский «Лацио» может быть наказан за фальсификацию тестов на коронавирус, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источник, Федерация футбола Италии (FIGC) и прокуратура начали расследование после того, как тесты футболистов Чиро Иммобиле, Лукаса Лейвы и Томаса Стракоши, взятые в лаборатории в Авеллино, показали отрицательные результаты, тогда как проверка, проведенная УЕФА перед матчами Лиги чемпионов, выявила у этих игроков заражение.

«Лацио» подозревается в фальсификации документов, халатном отношении относительно распространения инфекции и мошенничестве в закупках. В том случае, если вина клуба будет доказана, он может лишиться до трех очков в Серии А.

Добавим, что в турнирной таблице чемпионата Италии «Лацио» занимает девятое место, набрав 11 очков после семи матчей.

В Лиге чемпионов римляне расположились на второй позиции в группе F с пятью очками. 4 ноября итальянская команда сыграла вничью с «Зенитом» в Санкт-Петербурге со счетом 1:1.