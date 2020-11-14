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14 ноября 12:35
автор: Юрий Нечаев

Заболотный, Ерохин и Лесовой тренируются в общей группе сборной России (фото)

Команда готовится к матчу с Турцией в Лиге наций.

Сборная России в Стамбуле проводит тренировку перед матчем с Турцией.

Все футболисты работают в общей группе, в том числе Антон Заболотный, Александр Ерохин и Даниил Лесовой, сообщает пресс-служба команды.

Напомним, накануне товарищеского матча против Молдавии (0:0) эти игроки сдали сомнительные тесты на коронавирус. Повторная проверка не выявила у футболистов заражения, и вчера Заболотный, Ерохин и Лесовой присоединились к сборной.

Напомним, встреча против Турции состоится завтра, 15 ноября, в Стамбуле. Начало игры в 20:00 мск. В первом круге команды разошлись миром 1:1.

После четырех туров в группе 3 дивизиона В Лиги наций лидирует сборная России, набравшая восемь очков, следом расположились Венгрия (7), Турция (3) и Сербия (2).

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