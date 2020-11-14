Заболотный, Ерохин и Лесовой тренируются в общей группе сборной России (фото)

Сборная России в Стамбуле проводит тренировку перед матчем с Турцией.
Все футболисты работают в общей группе, в том числе Антон Заболотный, Александр Ерохин и Даниил Лесовой, сообщает пресс-служба команды.
Предматчевая тренировка в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» накануне матча Лиги наций против Турции.— Сборная России (@TeamRussia) November 14, 2020
Все игроки тренируются в общей группе, включая Заболотного, Лесового и Ерохина, которые вчера вечером вернулись в расположение @TeamRussia pic.twitter.com/qpyG9EjNff
Напомним, накануне товарищеского матча против Молдавии (0:0) эти игроки сдали сомнительные тесты на коронавирус. Повторная проверка не выявила у футболистов заражения, и вчера Заболотный, Ерохин и Лесовой присоединились к сборной.