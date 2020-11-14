«Манчестер Юнайтед» не планирует возвращать Роналду

«Манчестер Юнайтед» не заинтересован в возвращении нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщает Manchester Evening News.

Руководство клуба смущает высокая стоимость и зарплата футболиста.

Ранее на этой неделе СМИ сообщали, что «Ювентус» готов расстаться с португальцем из-за финансовых проблем, вызванных пандемией коронавируса.

Напомним, Роналду выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год. Всего за английский клуб он провел 292 матча, в которых забил 118 голов и сделал 69 результативных передач. Вместе с командой Роналду трижды становился чемпионом Англии, выигрывал Лигу чемпионов и другие титулы.

В июле 2009 года португалец перешел в «Реал».