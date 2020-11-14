Владимир Быстров: У Дзюбы требовали пять миллионов долларов за видео? Это слишком много

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал ситуацию с появлением в интернете скандального видео с участием Артема Дзюбы.

«Нужно позвать Дзюбу и у него спросить о всех этих ситуациях, которые с ним произошли. Мы можем судить только со стороны. Если и впрямь просили, то много слишком просили, нужно было поменьше просить.

Как поступать в такой ситуации? Не посылать никуда видео и не хранить в телефоне», — сказал Быстров в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, на прошлой неделе в интернете появилось интимное видео с участием Дзюбы. В результате футболист был лишен капитанской повязки в «Зените» и не получил вызов в сборную России на ноябрьские матчи.

Позднее в СМИ появилась информация о том, что у Дзюбы требовали пять миллионов долларов, чтобы видео не было опубликовано.