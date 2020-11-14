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14 ноября 14:15
автор: Виктор Шарафудинов

Главный тренер «Милана» Пиоли заразился коронавирусом

22 ноября россо-нери предстоит выездной матч против «Наполи» в серии А.

Официальный сайт «Милана» сообщил, что сегодня утром главный тренер команды Стефано Пиоли сдал положительный тест на коронавирус.

У 55-летнего Пиоли нет симптомов заболевания, и он будет находиться на карантине у себя дома. Остальные тесты, взятые у футболистов и тренеров «Милана», дали отрицательный результат, но сегодняшняя тренировка команды отменена.

Подготовка к матчу чемпионата Италии против «Наполи», который состоится 22 ноября в Неаполе, возобновится в понедельник 16 ноября.

«Милан» после семи туров лидирует в серии А, набрав 17 очков. У ближайшего преследователя «Сассуоло» – 15. «Наполи» с 14 очками занимает третье место.

источник: ФК «Милан»
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