Главный тренер «Милана» Пиоли заразился коронавирусом

Официальный сайт «Милана» сообщил, что сегодня утром главный тренер команды Стефано Пиоли сдал положительный тест на коронавирус.

У 55-летнего Пиоли нет симптомов заболевания, и он будет находиться на карантине у себя дома. Остальные тесты, взятые у футболистов и тренеров «Милана», дали отрицательный результат, но сегодняшняя тренировка команды отменена.

Подготовка к матчу чемпионата Италии против «Наполи», который состоится 22 ноября в Неаполе, возобновится в понедельник 16 ноября.

«Милан» после семи туров лидирует в серии А, набрав 17 очков. У ближайшего преследователя «Сассуоло» – 15. «Наполи» с 14 очками занимает третье место.