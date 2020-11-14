Джикия будет капитаном сборной России в выездном матче против команды Турции

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил о том, что защитник «Спартака» Георгий Джикия будет капитаном национальной команды в выездной встречи против турок в Лиге наций.

«Джикия ответственно подошел к своей роли и выполнял ее, он капитанит в «Спартаке» и знает функции, – цитирует пресс-конференцию Черчесова ТАСС. – В сборной он был капитаном первый раз, но с ответственностью справился и хорошо руководил игрой команды. В завтрашней игре он будет капитаном.

Мы часто с турками встречались, с Шенолом Гюнешем у них произошло достаточно изменений. Они стали и играть по-другому, плюс появились новые игроки.

У Антона Заболотного, Александра Ерохина и Даниил Лесового была программа в Новогорске, которую они выполняли. Сегодняшняя тренировка показала, что они в хорошем физическом состоянии, эмоциональное состояние тоже хорошее. У нас есть время подумать до завтра, возможно, кто-то из них будет и в основном составе».

Впервые Джикия вывел сборную России с капитанской повязкой в Кишиневе на товарищеский матч против молдаван (0:0, 12 ноября).