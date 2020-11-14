The Daily Mail: Все матчи Евро-2020 могут пройти в Великобритании

Британская газета The Daily Mail сообщает, что все матчи Евро-2020 могут состояться в Великобритании.

По сведениям источника, футбольная федерация Англии и УЕФА уже обсуждают такую возможность.

Проведение турнира в 12 городах Европы в 12 разных странах по-прежнему остается приоритетным вариантом для Европейского союза футбольных ассоциаций, однако из-за пандемии коронавруса УЕФА вынужден искать альтернативные возможности.

Напомним, что чемпионат Европы должен был пройти минувшим летом, но был перенесен на один год.

На данный момент лондонский стадион «Уэмбли» должен принять семь матче Евро, включая полуфиналы и финал, а четыре встречи запланированы в шотландском Глазго на арене «Хэмпден Парк».